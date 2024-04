Irã intercepta navio ‘vinculado’ a Israel no Golfo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/04/2024 - 9:13 Para compartilhar:

As forças especiais marítimas da Guarda Revolucionária iraniana, o Exército ideológico da República Islâmica, interceptaram neste sábado (13) um navio cargueiro “vinculado” a Israel no Golfo, anunciou a agência oficial Irna.

“Um navio cargueiro chamado ‘MCS Aries’ foi apreendido por forças especiais marítimas” como parte de “uma operação realizada com um helicóptero perto do Estreito de Ormuz”, disse Irna.

A agência especificou que o navio tem “bandeira portuguesa e [é] operado pela empresa Zodiac, pertencente ao capitalista sionista Eyal Ofer” e que estava “dirigido para águas territoriais” iranianas.

O Irã, que não reconhece o Estado de Israel, descreve frequentemente esse país como um “regime sionista”.

Pouco antes, duas agências de segurança marítima haviam indicado que um navio havia sido apreendido “por autoridades regionais”.

Uma delas, a empresa de segurança britânica Ambrey, afirmou ter “observado imagens estáticas mostrando pelo menos três indivíduos saltando rapidamente de um helicóptero” em um navio cargueiro.

Ambrey sublinhou que a Guarda Revolucionária “já tinha utilizado este método de abordagem na apreensão de navios no Estreito de Ormuz”, único ponto de passagem para as exportações de vários produtores importantes do Oriente Médio.

Após o anúncio da apreensão do navio, o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, afirmou que o Irã “sofrerá as consequências da sua decisão de agravar a situação” na região.

A apreensão ocorreu em um contexto de tensões crescentes após a guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque de comandos do grupo islamista em território israelense em 7 de outubro.

A tensão aumentou ainda mais com o ataque de 1º de abril ao consulado do Irã em Damasco, que a República Islâmica atribuiu a Israel, alertando que não ficaria impune.

Em comunicado, a empresa Zodiak indicou que a MSC é a “gestora e operadora comercial do navio cargueiro ‘MSC Aries'” e “responsável por todas as atividades do navio, incluindo operações de carga e manutenção”.

O navio, que foi alugado a longo prazo à MSC, é propriedade da Gortal Shipping Inc, uma subsidiária da Zodiac Maritime, acrescentou a empresa. A MSC indicou que há 25 tripulantes a bordo do navio interceptado.

