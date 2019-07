Irã insinua disposição a trocar petroleiros e dialogar

O presidente iraniano, Hasan Rohani, insinuou nesta quarta-feira (24) que seu país está disposto a trocar petroleiros com o Reino Unido e que Washington e Teerã mantêm discussões indiretas, apesar da crise aberta entre os dois países.

“Não queremos tensões com alguns países europeus”, disse Rohani durante um conselho de ministros, de acordo com uma transcrição de suas declarações publicadas no site do governo.

Em plena crise de navios petroleiros entre a República Islâmica e o Reino Unido, o presidente se referiu visivelmente à Grã-Bretanha, afirmando que “se os europeus terminarem com as ações inadequadas que tomaram, incluindo a de Gibraltar, a resposta do Irã” será na mesma direção.

O presidente iraniano também deu a entender que está aberto a participar das negociações, se houver um “cessar-fogo” na “guerra econômica” que Washington está travando por meio de suas sanções ao Irã.

“Alguns países agem como intermediários, mesmo que eles digam que não são e que estão simplesmente expressando seu próprio ponto de vista”, acrescentou Rohani, referindo-se às tensões causadas pela saída unilateral dos Estados Unidos do programa nuclear iraniano e a sua decisão de restaurar as sanções contra Teerã.