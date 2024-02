Irã inicia construção de novo reator nuclear

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/02/2024 - 13:12 Para compartilhar:

O Irã afirmou nesta segunda-feira (5) que iniciou a construção de um novo reator nuclear em Isfahan, dias depois de anunciar que estava erguendo um complexo de usina nuclear no sul.

“Hoje começou o processo de lançamento de cimento para as fundações do reator no sítio de Isfahan”, declarou o diretor da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami, segundo a agência estatal de notícias IRNA.

O centro de investigação nuclear de Isfahan, no centro do Irã, já abriga três reatores.

O novo reator de pesquisa nuclear de 10 megawatts está sendo construído para criar uma potente fonte de neutrons, disse a mesma fonte.

Esse reator será utilizado para diversos fins, como testes de combustível e material nuclear e produção de radioisótopos e radiofármacos industriais, acrescentou.

Teerã está sob sanções dos Estados Unidos desde 2018, quando o então presidente, Donald Trump, retirou seu país de um acordo nuclear histórico que garantia ao Irã o alívio das sanções internacionais em troca da limitação de suas atividades nucleares.

O Irã sempre negou qualquer intenção de desenvolver sua capacidade de armas nucleares, insistindo em que suas atividades são inteiramente pacíficas.

Na semana passada, Eslami anunciou a construção de um complexo nuclear em Sirik, no Estreito de Ormuz, composto por quatro centrais com capacidade de produção combinada de 5.000 megawatts.

A fábrica de Sirik deverá estar totalmente operacional até 2031, segundo a IRNA.

Apenas cinco países – Estados Unidos, França, China, Rússia e Coreia do Norte – têm, hoje, mais de 20.000 megawatts de capacidade nuclear instalada.

pdm/bc/pc/jvb/tt/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias