Irã inicia construção de novo reator nuclear em Bushehr

TEERÃ, 10 NOV (ANSA) – O Irã iniciou neste domingo (10) as obras de construção de um segundo centro nuclear na fábrica de Bushehr, usina construída no sul do país com o auxilio da Rússia, informou a agência de notícias Mehr.

De acordo com a publicação, a previsão é de que as unidades 2 e 3 da usina nuclear fiquem prontas entre seis e oito anos, respectivamente. Bushehr está localizado a cerca de 700 quilômetros ao sul de Teerã. A usina atual conta com 4,5% de urânio enriquecido que o Irã está produzindo, uma violação ao acordo nuclear de 2015.

O objetivo de Teerã é construir cerca de 20 centrais nucleares pelo país, sendo quatro em Bushehr. O programa nuclear iraniano, porém, é alvo de diversas críticas de países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, que temem que o país esteja produzindo uma bomba atômica. Petróleo – O presidente iraniano, Hassan Rohani, anunciou hoje a descoberta de um imenso campo de petróleo, localizado no sudoeste do país, com reservas de 53 bilhões de barris.

De acordo com um comunicado divulgado pelo governo, a área fica na província do Khuzistão e tem 2,4 mil quilômetros quadrados e 80 metros de profundidade.

“Os Estados Unidos devem saber que o Irã é um país rico e, apesar das sanções cruéis, os trabalhadores e engenheiros iranianos descobriram um novo campo petrolífero”, disse Rohani. O novo campo petrolífero poderá tornar-se o segundo maior campo do Irã. O primeiro, com 65 biliões de barris, fica em Ahvaz. O campo é de 2.400 quilômetros quadrados, com o depósito a cerca de 80 metros de profundidade. (ANSA)