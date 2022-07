Irã impõe sanções a 61 norte-americanos em meio a impasse em negociações nucleares

DUBAI (Reuters) – O Irã disse neste sábado que impôs sanções a mais 61 norte-americanos, incluindo o ex-secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, por apoiar um grupo dissidente iraniano, à medida que meses de negociações para reviver um acordo nuclear de 2015 seguem em um impasse.

Rudy Giuliani, advogado do ex-presidente Donald Trump, e John Bolton, ex-assessor de segurança nacional da Casa Branca, também estão na mira do Ministério das Relações Exteriores do Irã por expressarem apoio ao exilado grupo dissidente Mujahideen-e-Khalq (MEK), segundo a imprensa estatal iraniana.

As sanções, emitidas contra dezenas de norte-americanos no passado por várias razões, permitem que as autoridades iranianas apreendam quaisquer ativos que eles detenham no Irã, mas a aparente ausência de tais ativos deve manter as medidas como simbólicas.

Em janeiro, o Irã impôs sanções a 51 norte-americanos e colocou outros 24 na lista restrita em abril.

As conversas indiretas do Irã com os Estados Unidos sobre a retomada do pacto nuclear de 2015 começaram em novembro em Viena e continuaram no Catar em junho. Mas as negociações têm enfrentado um impasse de meses.

(Reportagem da redação de Dubai)