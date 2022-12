Irã força pouso de avião com parentes de ex-jogador ameaçado

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/12/2022 - 17:05 Compartilhe

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – As autoridades iranianas teriam ordenado nesta segunda-feira (26) a aterrissagem de um avião para impedir que a família do ex-jogador e treinador de futebol Ali Daei, que tem sofrido ameaças por apoiar os protestos após a morte da jovem Mahsa Amini, deixasse o país.





De acordo com publicação no Twitter do jornalista da BBC Monitoring, Kian Sharifi, a esposa e o filho de Daei foram retirados do voo da Mahan Air, o W563, de Teerã para Dubai, após a polícia determinar que o avião pousasse na ilha de Kish, no Irã.

A notícia também foi confirmada pela agência de notícias estatal Irna. “Daei disse que seus familiares não foram presos. Ele não estava a bordo”, escreveu Sharifi.

“Eu não entendo esse comportamento. Minha esposa e filha embarcaram legalmente no avião em Teerã e planejavam visitar Dubai por alguns dias e depois voar de volta para o Irã. Mas o avião foi forçado a retornar com todos os passageiros. Foi isso? uma caçada terrorista?”, afirmou o ex-campeão.





De acordo com a Irna, Daei e sua família se engajaram em “apoiar grupos antirrevolucionários e manifestantes, além de convocar greves”. Desta forma, o Conselho Supremo de Segurança Nacional proibiu a esposa dele de deixar Teerã por meio de uma ordem executiva.

O ex-jogador foi uma das principais vozes no país contra as manifestações registradas após Mahsa Amini, jovem curda-iraniana de 22 anos, ser detida por supostamente usar o lenço islâmico de forma inadequada. Ela morreu sob responsabilidade das autoridades em 16 de setembro.

Protestos – Hoje, ativistas no Irã denunciaram nas redes sociais a morte de Saha Etebari, uma menina de 12 anos, morta no dia de Natal depois que agentes do regime abriram fogo contra o carro em que ela viajava com os pais na província de Hormozgan. A notícia também foi divulgada por jornalistas independentes no Irã, incluindo Ali Javanmardi. (ANSA)

