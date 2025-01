Irã exibe na TV depósito de navios em águas do sul do país

A força marítima da Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, apresentou, neste sábado (18), um depósito subterrâneo de navios situado “em águas do sul” do país, segundo imagens da TV estatal.

Nas imagens capturadas é possível ver dezenas de pequenos barcos equipados com metralhadoras e mísseis, colocados em covas subterrâneas.

“Esta instalação, que abriga barcos de assalto lança-mísseis, fica a 500 metros de profundidade nas águas do sul do Irã”, reportou a TV iraniana, sem informar exatamente onde.

O general Hossein Salami, chefe da Guarda, e o general Alireza Tangsiri, comandante da Marinha desta força, visitaram o local, segundo as imagens divulgadas neste sábado.

O anúncio ocorreu dois dias antes da posse de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos para seu segundo mandato, depois de ter exercido uma política de “pressão máxima” em relação ao Irã em sua primeira passagem pela Casa Branca (2017-2021).

Segundo a televisão estatal, “alguns destes navios” são “capazes de atingir barcos de guerra e destróieres americanos”.

ap/hme/jvb/eg/mvv/am