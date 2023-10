Irã: EUA ‘deve controlar Israel’, se quiser evitar guerra regional

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/10/2023 - 8:07 Compartilhe

Os Estados Unidos “devem controlar Israel”, se quiserem evitar uma guerra regional, disse o ministro iraniano das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, nesta sexta-feira (13), durante uma visita ao Líbano.

“Os Estados Unidos querem permitir que Israel destrua Gaza, e isso é um grave erro. Se os americanos quiserem evitar que a guerra se espalhe por toda a região, devem controlar Israel”, disse o ministro, que está em Beirute.

“Se os crimes israelenses não forem interrompidos, não sabemos o que pode acontecer”, alertou.

O ministro afirmou ainda que, para o seu país, “a segurança e a paz no Líbano são importantes”, em meio a temores de que o movimento xiita libanês Hezbollah, aliado de Teerã, abra uma nova frente contra Israel.

A visita do chanceler iraniano ao Líbano ocorre no momento em que Israel parece preparar uma ofensiva na Faixa de Gaza, onde já bombardeou centenas de alvos por via aérea em resposta à ofensiva do movimento islâmico palestino Hamas no último sábado.

A guerra entre Israel e o Hamas causou milhares de mortes, tanto em solo israelense como no enclave palestino.

Hossein Amir Abdollahian chegou a Beirute na noite de quinta-feira e se encontrou com o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Nesta sexta, reúne-se com o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati.

Israel e os Estados Unidos temem que se abra uma segunda frente no norte de Israel, se o Hezbollah, apoiado pelo Irã, decidir intervir maciçamente.

Desde o início da guerra, em 7 de outubro, o Hezbollah disparou alguns projéteis contra posições israelenses no norte, em apoio à ofensiva do Hamas, seu aliado.

