Irã diz ser capaz de produzir bomba nuclear

ISTAMBUL, 1 AGO (ANSA) – O responsável pelo projeto de energia nuclear do Irã afirmou nesta segunda-feira (1º) que o país já é tecnicamente capaz de construir uma bomba atômica, mas ressaltou que esse objetivo não está no horizonte.







A declaração chega em meio às tentativas de renegociar o acordo rasgado pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2018.

“O Irã tem a capacidade técnica de construir uma bomba atômica, mas tal objetivo não está na agenda”, disse o chefe da Organização Iraniana de Energia Atômica, Mohammad Eslami, segundo a agência Mehr.

Após a retirada dos EUA do acordo nuclear de 2015, o Irã passou a descumprir limites para enriquecimento de urânio e armazenamento de material atômico, enquanto as negociações com as potências mundiais estão estagnadas.

De acordo com a agência oficial Irna, o Ministério das Relações Exteriores iraniano afirmou nesta segunda-feira que ainda é “cedo” para uma nova rodada de tratativas com Alemanha, China, França, Reino Unido, Rússia e União Europeia, os outros signatários do acordo original.

Teerã e Washington não têm contato direto, mas trocam mensagens por meio da UE. (ANSA).