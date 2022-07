Irã diz que respondeu proposta da UE para salvar acordo nuclear de 2015

DUBAI (Reuters) – O Irã respondeu à proposta do principal diplomata da UE, Josep Borrell, de salvar o acordo nuclear de 2015 assinado por Teerã com as potências mundiais e busca uma conclusão rápida para as negociações, disse o principal negociador nuclear iraniano no Twitter neste domingo.

“Nós compartilhamos nossas ideias propostas, tanto na substância quanto na forma, para preparar o caminho para uma conclusão rápida das negociações de Viena”, disse Ali Bagheri Kani. “Estamos prontos para concluir as negociações em pouco tempo, caso o outro lado esteja pronto para fazer o mesmo.”