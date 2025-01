Irã desvincula prisões de repórter italiana e empresário

TEERÃ, 6 JAN (ANSA) – O governo iraniano disse nesta segunda-feira (6) que a prisão da jornalista italiana Cecilia Sala, acusada de violação das leis islâmicas, não está relacionada com a detenção do iraniano Mohammad Abedini em Milão, três dias antes, a pedido dos Estados Unidos.

“Essas duas questões não têm nada a ver uma com a outra, diz um comunicado do Ministério da Cultura e Orientação Islâmica, enfatizando que a italiana foi presa por violar as leis do país.

“A jornalista italiana foi detida por violar as leis iranianas, enquanto a medida tomada pelos Estados Unidos contra Abedini é uma espécie de tomada de reféns”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei.

Além disso, o representante de Teerã acrescentou que a prisão de Sala é objeto de uma investigação iraniana. “O anúncio sobre os últimos desenvolvimentos e detalhes do caso cabe ao porta-voz do judiciário [Asghar Jahangir]”, acrescentou.

Segundo Baghaei, o Irã espera que o governo italiano não permita que as relações bilaterais sejam influenciadas pelos Estados Unidos, que acusam Abedini de exportar peças de drones usados para matar três militares norte-americanos na Jordânia.

Sala, uma repórter freelancer do “Il Foglio” e podcaster do Chora Media, de 29 anos, está sendo mantida isolada na famosa Prisão de Evin, em Teerã, desde 19 de dezembro.

No último fim de semana, inclusive, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, discutiu o caso com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em Mar-a-Lago, e, segundo o jornal “The New York Times”, “pressionou fortemente” como parte dos esforços do governo italiano para tentar conseguir a libertação de Sala.

Por outro lado, no dia 15 de janeiro, será realizada uma audiência no Tribunal de Apelação de Milão sobre um pedido de prisão domiciliar para o engenheiro iraniano. (ANSA).