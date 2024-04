Irã critica repressão contra protestos em campi dos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/04/2024 - 12:07 Para compartilhar:

O Irã condenou, nesta segunda-feira (29), as intervenções policiais em campi universitários dos Estados Unidos, onde surgiu nos últimos dias um movimento estudantil de apoio aos palestinos e contra a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Teerã “absolutamente não aceita o comportamento violento da polícia e do exército para acabar com o ambiente universitário e as reivindicações dos estudantes”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Kanani.

“O governo americano praticamente ignorou as suas obrigações em matéria de direitos humanos e o respeito pelos princípios democráticos que professa”, acrescentou.

Iniciado na Universidade de Columbia, em Nova York, o movimento estudantil se espalhou por outros campi do país, de Califórnia a Massachusetts, passando pelos estados do sul.

Ao longo do fim de semana, 100 pessoas foram presas em uma universidade de Boston, 80 em um campus do Missouri, 72 no Arizona e 23 em Indiana.

Os estudantes criticam o apoio militar dos Estados Unidos ao seu aliado israelense e exigem que a sua universidade corte relações com empresas relacionadas com Israel.

“O que temos observado nas universidades americanas nos últimos dias é o despertar da comunidade global e da opinião pública global sobre a questão palestina”, disse Kanani.

“As vozes fortes dos manifestantes contra o crime e o genocídio não podem ser silenciadas pela ação policial e por políticas violentas”, acrescentou.

No Irã, centenas de pessoas protestaram no domingo em Teerã e em outras grandes cidades em solidariedade com os protestos nos Estados Unidos.

ap-pdm/feb/es/mb/aa