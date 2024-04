Irã convoca os embaixadores de França, Alemanha e Reino Unido após seu ataque a Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/04/2024 - 7:41 Para compartilhar:

A Chancelaria iraniana convocou, neste domingo (14), os embaixadores de França, Reino Unido e Alemanha devido às reações dos seus países ao ataque com drones e mísseis que a República Islâmica lançou na véspera contra Israel.

Os três diplomatas “foram convocados ao ministério […] devido às posições irresponsáveis de algumas autoridades desses países em relação à resposta do Irã às ações do regime sionista contra os cidadãos e interesses do nosso país”, declarou a diplomacia iraniana em comunicado divulgado pela agência oficial Irna.

