Ansai Ansa 03/10/2024 - 12:01

TEERÃ, 3 OUT (ANSA) – O Irã convocou os embaixadores da Alemanha, Markus Potzel, e da Áustria, Wolfgang Dietrich Heim, após as críticas à República Islâmica sobre os ataques com mísseis a Israel.

A ação, segundo a agência de notícias do governo iraniano Irna, é uma resposta às “medidas inaceitáveis” tomadas pela Alemanha e Áustria, que ontem (2) convocaram diplomatas iranianos para questionar sobre o bombardeio do dia 1º. (ANSA).