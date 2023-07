Irã convoca embaixador italiano a prestar esclarecimentos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 10:01 Compartilhe

TEERÃO, 14 JUL (ANSA) – O Ministério das Relações Exteriores do Irã convocou o embaixador italiano em Teerã, Giuseppe Perrone, para esclarecer a participação de uma militante iraniana de oposição, considerada terrorista pelo governo de seu país, em um evento no Parlamento em Roma.

Maryam Rajavi é a líder do movimento dissidente Mujahedin Khalq Organization (MKO) e presidente do Conselho Nacional de Resistência do Irã, que faz oposição ao regime do presidente Ebrahim Raisi.

“Receber uma criminosa terrorista significa encorajar e promover o terrorismo, e a República Islâmica não tolerará movimentos desse tipo em lugar nenhum, de ninguém, e condena o caso seriamente”, disse o diretor de Assuntos Europeus iraniano, Majid Nili Ahmadabadi, ao diplomata italiano.

Segundo a Irna, agência oficial de notícias do país, a autoridade iraniana também pediu que Roma “evite transformar a Itália em um refúgio para terroristas”.

Ahmadabadi ainda acrescentou que o Irã respeita a soberania nacional de outros países e destacou a importância da proteção da liberdade de expressão, mas dentro da lei. “Os mecanismos do mundo buscam punição para terroristas, dar liberdade a eles significa ignorar as leis e a liberdade dos cidadãos que respeitam as leis”, disse.

Ele concluiu afirmando que “o apoio ao terrorismo não só não promove o interesse de Roma em formar uma relação construtiva com o Irã, mas também danifica a imagem da opinião pública iraniana sobre a Itália”.

Segundo a Irna, o embaixador italiano afirmou que vai informar às autoridades de Roma sobre o repúdio manifestado por Teerã.

Maryam Rajavi participou, na última quarta-feira (12), de uma sessão do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento italiano.

Durante a audiência temática sobre o Irã, ela destacou os protestos contra o regime iraniano, o crescimento de movimentos de resistência e o fracasso do país em resolver desafios sociais, econômicos e políticos. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias