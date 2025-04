Irã confirma negociações com EUA em Roma sobre programa nuclear

ISTAMBUL, 18 ABR (ANSA) – Após uma série de idas e vindas, o Irã confirmou que a segunda rodada de negociações indiretas com os Estados Unidos sobre o programa nuclear do país persa será realizada em Roma, capital da Itália, neste sábado (19).

Durante a semana, Teerã chegou a dizer que as tratativas aconteceriam em Mascate, capital de Omã, país que exerce o papel de mediador entre os dois lados, apesar de inúmeros veículos internacionais apontarem que o encontro ocorreria na “cidade eterna”.

“A segunda rodada de negociações entre representantes da República Islâmica do Irã e dos Estados Unidos da América será neste sábado, em Roma. As conversas buscam alcançar novos progressos em direção a um acordo equilibrado, vinculante e sustentável”, disse o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, que encabeçará a delegação do país.

Uma primeira rodada de tratativas já foi realizada no último sábado (12), em Mascate, na residência do ministro das Relações Exteriores de Omã. Para evitar contatos diretos, as equipes de EUA e Irã se mantiveram o tempo todo em salas separadas e se comunicaram por meio de mensagens por escrito.

Washington e Teerã chegaram a assinar um acordo sobre o programa nuclear do país persa em julho de 2015, ao lado de Alemanha, China, França, Reino Unido, Rússia e União Europeia, porém Donald Trump rasgou o tratado em 2018, durante seu primeiro mandato como presidente.

O governo americano, assim como Israel, acusa o regime iraniano de buscar o desenvolvimento de armas nucleares, porém Teerã afirma que seu programa de energia atômica tem fins pacíficos. “O Irã está plenamente empenhado nessas negociações.

Nossa posição é clara, e a deixamos igualmente clara ao outro lado”, destacou Araghchi.

A república islâmica exige a revogação das sanções ocidentais contra o país em troca de garantia de monitoramento de seu programa nuclear. (ANSA).