Irã atacou Israel em resposta às mortes de líderes do Hezbollah e Hamas, diz Guarda Revolucionária iraniana

AFPi AFP 01/10/2024 - 14:28

A Guarda Revolucionária afirmou que o ataque com mísseis do Irã contra Israel nesta terça-feira (1º) constitui uma resposta à morte do chefe do Hezbollah, Hasan Nasrallah, na semana passada, e a do líder do Hamas.

“Em resposta ao martírio de [líder do Hamas] Ismail Haniyeh, de Hassan Nasrallah e do [comandante da Guarda Revolucionária, Abbas] Nilforushan, miramos no coração dos territórios ocupados [Israel]”, disse a Guarda Revolucionária em um comunicado divulgado pela agência Fars.

