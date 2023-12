Irã apresenta drones com mísseis ar-ar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/12/2023 - 9:09 Para compartilhar:

O Irã reforçou as suas capacidades de defesa aérea ao incorporar no seu arsenal drones de combate equipados com mísseis ar-ar, informou a mídia oficial neste domingo (10).

“Dezenas de drones Karrar armados com mísseis ar-ar foram adicionados à defesa aérea em todas as áreas fronteiriças do país”, declarou a agência de notícias oficial IRNA.

Os drones, que têm um alcance operacional de até 1.000 quilômetros, foram exibidos neste domingo em uma cerimônia televisiva organizada por uma academia militar em Teerã.

“Os inimigos terão agora de repensar as suas estratégias” porque as forças iranianas “se tornaram mais poderosas”, disse à IRNA o comandante-chefe do Exército iraniano, general Abdolrahim Mousavi.

O drone interceptador Karrar, cuja primeira geração foi apresentada em 2010, estava equipado com um míssil térmico Majid com alcance de oito quilômetros “fabricado inteiramente no Irã”, acrescentou a agência.

O desenvolvimento da tecnologia militar por parte do Irã preocupa vários países, especialmente os maiores rivais de Teerã, como os Estados Unidos e Israel.

Eles acusam o Irã de fornecer armas aos seus aliados no Oriente Médio, especialmente ao movimento libanês Hezbollah e aos rebeldes houthis no Iêmen.

As potências ocidentais e Kiev também acusaram Teerã de fornecer armas à Rússia para a sua ofensiva na Ucrânia, algo que o Irã nega.

ap-pdm/jsa/an/jvb/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias