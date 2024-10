Irã ameaça com ‘ataques devastadores’ se Israel responder aos seus disparos de mísseis

Com AFP, Da Redaçãoi Com AFP, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2024 - 14:24 Para compartilhar:

O Irã lançou um ataque com mísseis contra Tel Aviv, o núcleo econômico de Israel, informou uma mídia estatal iraniana nesta terça-feira, 1º.

O ataque seria uma resposta às mortes de líderes do Hezbollah e Hamas, disse a Guarda Revolucionária iraniana. Logo após o lançamento dos mísseis, a Guarda Revolucionária iraniana ameaçou realizar “ataques devastadores” se Israel reagir.

+ Israel mata mais um dirigente do Hezbollah após eliminar o líder do grupo

“Se o regime sionista reagir às operações iranianas, enfrentará ataques devastadores”, declarou a Guarda Revolucionária, o Exército de elite do Irã, em um comunicado divulgado pela agência de notícias Fars.

Sirenes foram acionadas em todo território de Israel e há relatos de explosões em Tel Aviv e Jerusalém. Autoridades militares e da Defesa Civil de Israel pediram que a população se abrigue em locais seguros. Logo após o ataque, Israel fechou seu espaço aéreo, indicam autoridades aeroportuárias.

Conforme a mídia israelense, Irã lançou mais de 100 mísseis contra Israel. Não está claro se os mísseis estão atingindo alvos ou sendo interceptados no céu sobre as cidades.

Mais cedo, um funcionário de alto escalão do governo dos Estados Unidos advertiu que o Irã estava preparando um “ataque iminente” com mísseis balísticos contra Israel.

A nova escalada do conflito na região ocorre em meio a uma nova ofensiva terrestre de Israel no sul do Líbano contra o Hezbollah, grupo que é apoiado pelo Irã.

Israel está expandido operações militares desde o ataque terrorista promovido pelo Hamas – outro grupo apoiado pelo Irã – contra Israel em 7 de outubro do ano passado, no qual cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, foram mortas, e cerca de 250 reféns foram levados para a Faixa de Gaza.

Em resposta, Israel iniciou uma operação militar em Gaza que já deixou mais de 40 mil mortos, de acordo com o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas, além de deixar mortos em ataques no Líbano e no Iêmen.