Irã ameaça atacar Israel se EUA concretizarem ameaças

Um funcionário do alto escalão iraniano ameaçou neste domingo atacar Israel e reduzir Tel Aviv e Haifa “a pó” se os Estados Unidos concretizarem as ameaças mais recentes do presidente Donald Trump, que afirmou ter como alvos 52 sítios iranianos.

A tensão entre Teerã e Washington aumentou após o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani na última sexta-feira, durante um bombardeio americano em Bagdá.

“Trump, você tuitou que atacará 52 alvos no Irã?”, contestou hoje Mohsen Rezai, ex-comandante em chefe dos Guardiões da Revolução e atual secretário do Conselho de Discernimento, posto-chave no sistema político iraniano.

“Você tuitou que atacaria novamente se o Irã se vingasse?”, questionou Rezai, citado pela agência semioficial Isna. “Tenha como certo que o Irã reduzirá Haifa e os centros urbanos israelenses a pó, de forma que Israel seria eliminado da face da Terra.”

“Se os Estados Unidos tomarem a menor medida após a nossa resposta militar, reduziremos Tel Aviv e Haifa a pó”, reiterou Rezai no Twitter.

O Irã não reconhece a existência de Israel. Vários de seus generais já ameaçaram atacar o Estado hebreu ou destruí-lo se os Estados Unidos atacassem o território iraniano.