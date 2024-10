Irã afirma ter lançado 200 mísseis contra Israel (TV estatal)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/10/2024 - 0:27 Para compartilhar:

O Irã lançou 200 mísseis contra Israel, anunciou a TV estatal iraniana nesta quarta-feira.

O Exército israelense havia informado antes que o Irã havia lançado cerca de 180 mísseis contra o seu território, a maioria dos quais foram interceptados.

O general Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior do Exército iraniano, advertiu hoje que seu país vai bombardear “toda a infraestrutura” de Israel se for atacado em retaliação ao lançamento de mísseis contra o território israelense.

“Se o regime sionista, que enlouqueceu, quiser continuar com esses crimes ou agir contra a nossa soberania e integridade territorial, uma operação como a desta noite (terça-feira) se repetirá com maior intensidade, e toda a infraestrutura do regime será atingida”, afirmou Bagheri à TV estatal.