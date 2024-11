Irã adia ataque a Israel para negociar com Trump, dizem fontes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2024 - 15:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 13 NOV (ANSA) – O Irã teria adiado um ataque contra Israel para negociar com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

A informação foi compartilhada pela emissora Sky News, que citou fontes iranianas familiarizadas com o assunto.

Em meio a tudo isso, o ministro das Relações Exteriores de Teerã, Abbas Araqchi, assegurou que “os canais de comunicação com os EUA ainda estão abertos”, uma semana depois da eleição do magnata republicano.

“Nós temos diferenças, que em algumas oportunidades são fundamentais e cruciais com os americanos e que não podem ser resolvidas, porém, devemos gerenciá-las para diminuir as tensões”, disse o chefe da diplomacia da nação persa.

No início da semana, o vice-presidente do Irã, Mohammad Reza Aref, declarou que o “mundo espera” que Trump coloque muito empenho para pôr “imediatamente” um fim nas guerras de Israel na Faixa de Gaza e no Líbano. (ANSA).