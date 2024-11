Irã acusa Alemanha de defender ‘terrorista’ após morte de cidadão com dupla nacionalidade

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2024 - 13:32 Para compartilhar:

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abas Araghchi, acusou a Alemanha de defender um “terrorista” depois que a morte no Irã de Jamshid Sharmahd, um cidadão com dupla nacionalidade condenado à execução, provocou a condenação de Berlim.

Em 28 de outubro, o Irã anunciou a execução de Sharmahd, de 69 anos. Oito dias depois, um porta-voz do Judiciário indicou que Sharmahd havia morrido antes que a execução “iminente” pudesse ocorrer, devido a causas naturais.

Após o anúncio inicial da execução, Berlim chamou de volta seu embaixador no Irã e fechou três consulados iranianos na Alemanha, o que levou o Irã a chamar um “forte protesto” ao encarregado de negócios alemão, que foi convocado.

O Irã, que não reconhece a dupla nacionalidade, anunciou a captura de Sharmahd após uma “operação complexa”, sem especificar quando, onde ou como ele foi preso.

De acordo com sua família, Sharmahd foi preso pelos iranianos em 2020 enquanto viajava pelos Emirados Árabes Unidos.

O Irã o condenou à morte sob a acusação de envolvimento no atentado a bomba contra uma mesquita em Shiraz, no sul do Irã, em abril de 2008, que deixou 14 pessoas mortas e cerca de 300 feridas.

Sharmahd também foi acusado de liderar o grupo Tondar, que tem como objetivo derrubar a República Islâmica e que, segundo o Irã, é uma organização terrorista.

A filha de Jamshid Sharmahd disse à AFP que sua família “não confia em nada” que o Irã diz sobre as circunstâncias da morte de seu pai.

