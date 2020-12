IQ Option: mundo dos investimentos para todos

O mundo dos investimentos deixou de ser algo compreensível somente para os especialistas em economia. A IQ Option, empresa especializada em negociação, acredita firmemente nesse cenário.

Criada em 2014, seu principal objetivo é proporcionar o ambiente mais amigável do setor para o trader. Inicialmente, seu principal diferencial foi o oferecimento de uma plataforma amigável e sob medida, na qual as pessoas podiam fazer suas negociações sem difi culdade. Com o tempo, a IQ Option adicionou novos ativos, como Forex, ações, criptomoedas, commodities e ETFs.

Por que a IQ Option faz a diferença

• Mais de 300 ações, pares de moedas, criptomoedas, índices, ETFs e commodities.

• Depósito mínimo de apenas R$ 10.

• Conta de prática com R$ 10.000 em dinheiro virtual recarregável e sem data de validade.

• Forex com margem: negociação em pips com alavancagem de até 1:500 e swap zero.

• Vários sistemas de pagamento para depósitos e retiradas rápidas.

• Plataforma de negociação padrão da indústria repleta de ferramentas de gráfi cos e de análise para ajudar a tomar decisões acertadas em cada negociação.

• Aplicativo de negociação premiado e soluções alternativas para dispositivos móveis como APK

Android app e PWA.

Atualmente, a IQ Option oferece mais de 300 ativos, entre Forex – são mais de 40 pares de moeda de melhor desempenho; Forex com Margem – a partir deste ano, os traders podem abrir posições alavancadas em lots e aumentar seu potencial de lucro em até 500 vezes; CFDs em ações – possibilidade de negociar ações de grandes empresas como Apple, Tesla, Netfl ix, Boeing, entre outras; Commodities – petróleo, ouro, prata e platina; Criptomoedas – Bitcoin, Ethereum, Litecoin,

Ripple, Dash, TRON e mais 20 outros tipos; ETFs (Exchange-Traded Funds) – ou Fundo Negociados em Bolsa, que representam muitos ativos diferentes combinados em uma cesta de investimentos.

A empresa está ganhando popularidade nos últimos anos por conta de seus diferenciais, mas principalmente por conta de uma baixa barreira de entrada – investimento mínimo de R$ 1, depósito com valor mínimo de R$ 10 e taxa zero ou reduzida sobre as operações – uma retirada sem comissão por mês e de 2% para as subsequentes. E os depósitos podem ser feitos em qualquer moeda e podem ser pagos com meios de pagamento como Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, entre outros bancos locais.

Para qualquer tipo de operação, o trader conta com um sistema de segurança oferecido pela IQ Option. O acesso é verifi cado por meio de dois fatores para eliminar a emaça de roubo de identidade.

Sala de negociação

O ambiente de negociação da IQ Option é simples e ágil. Conta apenas com um menu claro com os controles e funcionalidades mais necessários. É possível executar até nove gráficos ao mesmo tempo e escolher um tipo deles, dependendo do instrumento negociado, linha, velas barras, entre outras.

A plataforma oferece mais de 100 indicadores técnicos, como ímpeto, tendência, volatilidade, médias móveis e volume. Conta também com os widgets, uma maneira prática de monitorar o mercado em tempo real, direto do gráfico. Eles mostram sentimento dos traders, valores altos e baixos, negociações de outras pessoas, notícias e volume.

Inclui-se ainda na plataforma a presença de ferramentas analíticas que trazem cotações históricas, atualizações de mercado, visualizações de ativos e calendários.

Para ter acesso de qualquer lugar, a IQ Option disponibiliza esse ambiente em um aplicativo, disponível para as plataformas iOS e Android, que é uma versão compacta da plataforma principal.

Tipos de conta

A IQ Option disponibiliza três tipos de conta: Demonstração, Real Standard e VIO. Após o registro, cada usuário recebe uma conta real e uma conta de demonstração por padrão e pode alternar entre elas na sala de negociação.

Suporte ao cliente

Os traders têm à disposição uma equipe de apoio ao cliente que presta atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e em 17 idiomas. Um chat ao vivo resolve a maioria dos problemas na língua nativa do usuário. Também são oferecidas como alternativa o e-mail e centrais telefônicas com números gratuitos para diferentes países.

Regulamentação

A IQ Option é operada pela IQ Option Ltd., registrada em São Vicente e Granadinas. Conta com licença para trabalhar em grande parte dos países da América Latina, Ásia e Oriente Médio. Ao acessar sua conta do IQ Option, os traders estão protegidos pelo direito internacional.

