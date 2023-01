IPVA: veja o calendário de pagamento no Rio Grande do Sul

Agência Brasili Agência Brasil - https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 14/01/2023 - 6:00 Compartilhe

No Rio Grande do Sul, o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começou em dezembro e quem quitou o tributo em cota único teve descontos variando de 10% até 32%.





Segundo a Secretaria de Fazenda do estado, a quitação em cota única nos meses de janeiro, fevereiro e março terão descontos de 10%, 6% e 3% respectivamente. O desconto também será aplicado para que, ao parcelar, pagar antecipadamente.

Quem optou pelo parcelamento, poderá dividir o valor do imposto em até seis parcelas. Contudo, os contribuintes que optarem pelo parcelamento têm que ficar atentos, uma vez que o prazo para aderir ao parcelamento termina no dia 31 de janeiro. Ou seja, para fazer o parcelamento, é obrigatório que o pagamento inicie em janeiro. Será possível realizar o pagamento por PIX.

Além dos descontos pela antecipação, os proprietários que optarem pelo parcelamento também podem obter os descontos dos programas estaduais “Bom Motorista” e “Bom Cidadão”, se tiverem direito.





Confira a tabela com os descontos:

Veja o calendário para pagamento parcelado:





