IPV: Fluxo no varejo físico sobe 31,3% em agosto; mas segue menor que em 2019

No comparativo de agosto com julho deste ano, houve aumento de 31,3% na movimentação das lojas físicas e de 27,2% nos shopping centers do País. É o quarto aumento consecutivo na comparação mensal do indicador. O fluxo, porém, ainda não atingiu o mesmo patamar de 2019. No comparativo com agosto do ano anterior, houve queda de 59,3% nos shopping centers e de 34,6% nas lojas físicas.

Os dados são do Índice de Performance do Varejo (IPV), realizado em conjunto pela FX Data Intelligence – especialista em visão computacional dirigida por IA (Inteligência Artificial) – e pela F360º – plataforma de gestão de varejo para franquias -, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Na análise regional, as lojas físicas do Norte foram as únicas com desempenho positivo: 3,9%. Sudeste e Sul tiveram o pior desempenho, com quedas de 42,9% e 37,5%, respectivamente. O Nordeste caiu 29,4% e o Centro-Oeste, 24,3%. O acumulado nacional de janeiro a agosto de 2020 é de queda de 45,3%.

Entre os shopping centers, o pior desempenho foi da região Sul, com 79,3%, seguida pelos centros do Sudeste, com queda de 62,9% e Nordeste, que caiu 48,3%. Os shoppings do Norte e do Centro-Oeste não tiveram amostragem suficiente para análise anual. O acumulado dos oito primeiros meses do ano no País nos centros de compra é de queda de 53%.

“Impulsionado pelo Dia dos Pais, o mês de agosto manteve-se em números positivos no comparativo mês a mês, mesmo ainda com a pandemia. Lojas de Departamento foram destaque, principalmente devido às flexibilizações e medidas de higiene adotadas pelas lojas”, explica Eduardo Terra, presidente da SBVC.

