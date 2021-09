IPV: fluxo de consumidores cresce nos shoppings em agosto

Os shopping centers tiveram um mês positivo no fluxo de consumidores em agosto. O aumento de visitas nos centros de compras foi de 1,7% em relação a julho de 2021 e 39,7% diante de agosto de 2020. As lojas físicas em geral, por sua vez, tiveram recuo no fluxo de visitantes. O registro foi de queda de 7% na comparação com julho de 2021 e de 14,3% com agosto de 2020.

Os dados são do Índice de Performance do Varejo (IPV), organizado pelo venture capital HiPartners Capital & Work em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). Os dados são provenientes das empresas FX Data Intelligence; F360º, plataforma de gestão financeira; e Harmo, plataforma de gestão de reputação online de estabelecimentos offline. O estudo é chancelado pela 4intelligence.

As vendas acompanharam o fluxo de consumidores e também cresceram nas lojas de shopping centers. A quantidade de boletos gerados cresceu 37,4% no comparativo anual e 6% em relação a julho de 2021. Já o faturamento subiu 37,5% na comparação com agosto de 2020 e 4% no levantamento mensal.

