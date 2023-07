IPP tem 5 meses seguidos de queda e recuo recorde no ano e em 12 meses até junho, afirma IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 13:30 Compartilhe

A nova queda no Índice de Preços ao Produtor (IPP) de junho (-2,72%) configura o quinto mês seguido de deflação no índice do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPP mede os preços na porta de fábrica, ou seja, sem impostos e fretes.

No acumulado no ano, o IPP chega a -6,46%, menor taxa para um mês de junho desde o início da série histórica, em 2014. Já o acumulado em 12 meses ficou em -12,37%, também a maior queda da série histórica para esse indicador.

Em nota, o IBGE observou que a indústria brasileira convive com quase um ano de deflação na porta da fábrica e que, em 12 meses, esta foi a primeira vez em que o indicador atingiu dois dígitos de variação negativa.

