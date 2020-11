IPO do Ant Group previsto para esta semana é adiado pela Bolsa de Xangai

A Bolsa de Xangai adiou a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Ant Group nesta terça-feira, um dia após algumas agências regulatórias terem questionado Jack Ma, acionista controlador da empresa, e de uma reunião de altos executivos com reguladores a portas fechadas.

A reunião com reguladores e um ambiente regulatório que pode ter mudanças desqualificaram o Ant Group para uma listagem já nesta quinta-feira, como até então previsto, disse a bolsa em comunicado. Os acontecimentos recentes são eventos substanciais que não haviam sido informados apropriadamente aos investidores, disse a instituição.

O Ant Group, sediado em Hangzhou, é a startup de tecnologia mais valiosa do mundo. A expectativa é que ela levantasse US$ 34,4 bilhões em IPOs concorrentes em Hong Kong e em Xangai, divididos igualmente entre os dois mercados. As ofertas já haviam sido enviadas por grandes e pequenos investidores e as negociações deveriam começar em 5 de novembro.

A mudança de posição da Bolsa de Xangai ocorreu por causa da reunião com reguladores e diante do panorama regulatório, fatos que foram avaliados como importantes e que não cumpriam os padrões para a realização do IPO agora.

Na segunda-feira, o regulador bancário da China divulgou regras sobre microempréstimos que, se implementadas, poderiam desacelerar a expansão e a rentabilidade de um dos negócios com crescimento mais forte do Ant Group.

