IPO da Arm, do Softbank, deve testar convicções de investidores de IA

A ascensão da inteligência artificial generativa, como a usada no ChatGPT, elevou o preço de qualquer ação vagamente relacionada à IA neste ano. A próxima oferta pública inicial da empresa de design de chips britânica Arm colocará esse frenesi de mercado – e as próprias ambições do seu controlador, o SoftBank – à prova.

Aproveitando a onda da IA, a Arm, que entrou com pedido para abrir seu capital na bolsa Nasdaq no próximo mês, pode ser a maior nova listagem deste ano. O valor total dos IPOs nos EUA totalizou apenas US$ 13 bilhões em 2023 até agora, de acordo com a Dealogic. O mercado de novas listagens só começou a dar sinais de recuperação muito recentemente, após um 2022 medíocre.

O boom nas ações de IA certamente poderia ajudar o IPO da Arm. Os estoques de chips se recuperaram fortemente este ano: o índice PHLX Semiconductor subiu 41%. A Nvidia, líder indiscutível em chips de IA, liderou o rali. O preço de suas ações mais que triplicou.

O preço do IPO da Arm ainda não foi divulgado, mas o SoftBank deu algumas dicas. A empresa acaba de comprar de volta uma participação de 25% na Arm do Vision Fund, administrado pelo SoftBank, por US$ 16,1 bilhões. Isso implica uma avaliação de cerca de US$ 64 bilhões para o designer de chips. O SoftBank alertou que esse preço não refletirá o preço real do IPO para a Arm, pois é baseado em acordos contratuais anteriores, mas os investidores o observarão.

A questão crucial é: os compradores ainda pagarão pelas supostas perspectivas de IA de Arm. Muito depende se os investidores acreditam que a Arm experimentará o mesmo tipo de crescimento explosivo que a Nvidia. Isso não é certo. O frenesi da IA também parece ter esfriado um pouco ultimamente: o Nasdaq Composite caiu quase 6% em agosto até aqyu.

