Ipiranga faz campanha para impulsionar venda de aditivados

A distribuidora e varejista de combustíveis Ipiranga vai lançar neste fim de semana uma nova campanha junto ao grande público para impulsionar a venda de produtos aditivados. Com dois tipos de gasolina, etanol e diesel aditivados, a linha Ipimax chegou ao mercado em abril e, agora, terá como garota-propaganda a socialite carioca Narcisa Tamborindeguy.

Com 6,5 mil postos sob a bandeira e cerca de 18% do mercado de distribuição, a Ipiranga é a terceira maior empresa do setor no País, só atrás de Vibra e Raízen. Nesse mercado, o aumento das vendas de aditivados, de maior valor agregado, pode significar mais receita sem necessariamente aumento de volume comercializado.

Em paralelo, a Ipiranga vai aprofundar a transformação dos postos de abastecimento em pontos de serviços integrados com comodidades que vão além dos serviços de conveniência das lojas AmPm. Exemplos são “parklets” (áreas de convivência a base de pallets), espaço para pets, fraldários, bicicletários, bebedouros e pontos de carregamento para carros elétricos.

“O foco no abastecimento continua, mas queremos privilegiar o fluxo de pedestres com um lugar de pausa e serviços”, diz a vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga, Bárbara Miranda.

Campanha

Com relação aos aditivados, Miranda diz que a estratégia será apresentar a linha Ipimax ao público por meio da campanha estrelada por Narcisa na televisão e, também, estimular o consumo por meio de promoções com sorteio de abastecimento gratuito e carros zero quilômetro. A cada abastecimento ou consumo nos postos, o cliente recebe “números da sorte” para sorteio.

Hoje, os produtos Ipimax já são comercializados em 4 mil postos ou 65% da rede, porcentual que deve aumentar nos próximos meses. Questionada sobre o impacto financeiro esperado no negócio, a executiva não respondeu por estar em período de silêncio pré-balanço do segundo trimestre.

No filme publicitário que começa a ser veiculado em rede nacional no domingo, Narcisa interage com um frentista que a oferece os produtos Ipimax e cunha o bordão “Ai que Ipimax”, parafraseando seu próprio “Ai que loucura, ai que badalo”. A escolha, diz Miranda, é uma tentativa de manter a linha bem humorada das campanhas da Ipiranga e, ao mesmo tempo, aproveitar sua presença viral na internet.

A executiva diz que a nova marca Ipimax nasceu na esteira de uma pesquisa com mais de 600 consumidores de todo o País, que apontaram rendimento e qualidade como atributos mais valorizados por quem procura esse tipo de combustível. Em testes operacionais, informa a Ipiranga, veículos abastecidos com a linha aditivada percorrem mais 3% a 5% de distância com uma mesma litragem de combustível. Esse rendimento superior teria chegado a 4% no caso da gasolina aditivada e 5% no caso do etanol aditivado.

Posto de serviços

Além das comodidades, no novo modelo de posto, há mudanças de aparência nas lojas. A testeira (fachada da cobertura) dos postos está 40% maior, com o pingo da letra “i” e o triângulo do logotipo mais aparentes.

Visualmente, destacou Miranda, as cores da marca serão atribuídas a diferentes atividades nos postos: o amarelo vai predominar na cobertura do complexo, o azul indica produtos à venda, e o laranja sinaliza serviços gratuitos, “amabilidades” no jargão do mercado.

Em linha com o restante do setor, haverá, também, maior integração digital em meio de pagamentos e fidelização de clientes nos serviços pagos, caso das lojas AmPm, Jet Oil, e o programa Km de Vantagens.

