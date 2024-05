Ipiranga e Chevron firmam acordo para retorno da marca Texaco ao Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 20:32 Para compartilhar:

A Ipiranga e a Chevron Brands International firmaram um acordo para trazer de volta a marca Texaco para o Brasil. O acordo prevê a criação de novos postos de combustíveis que terão a bandeira Texaco e ainda uma nova rede de lojas de conveniência, a Star Mart, da Chevron, que serão operados pela Ipiranga.

As duas empresas já mantêm relações comerciais no Brasil. Elas detêm a Iconic, que comercializa lubrificantes, fluidos e graxas, das marcas Ipiranga e Texaco, e distribui óleos básicos Chevron, sendo líder do mercado neste segmento.

Por ora, as duas empresas não informaram detalhes do acordo, tais como o investimento a ser realizado, número de postos de combustíveis a serem abertos e a localização. Os atuais pontos de venda de combustíveis da Ipiranga não serão remodelados.

“Planejamos continuar a construir a força da marca Texaco em estreita colaboração com a Ipiranga”, diz Tracey Gardiner, vice-presidente de lubrificantes da Chevron para as Américas, em nota.

A executiva ressaltou que o acordo permitirá a oferta de combustíveis com a tecnologia Techron. Trata-se de um aditivo que possui propriedades detergentes para ajudar a manter limpa as peças-chave do motor, segundo definição do produto pela Texaco. A promessa do produto é a de ajudar a combater a formação de depósitos no sistema de admissão de combustível do motor e reduzir ao mínimo a acumulação de depósitos prejudiciais na câmara de combustão, o que prolonga a vida do motor.

Em nota, a Ipiranga informa que o movimento é benéfico para o mercado de distribuição no país. “É uma oportunidade interessante para complementar a nossa rede de postos, principalmente em mercados onde já temos força com a presença da marca Ipiranga”, diz Bárbara Miranda, vice-presidente de marketing e desenvolvimento de negócios da Ipiranga.

Com 86 anos atuando no Brasil, atualmente a Ipiranga tem uma rede de 6 mil postos espalhados pelo País, além de possuir a maior quantidade de franquias próprias de lojas de conveniência, a AmPm, e de troca de óleo, a Jet Oil.

A Chevron tem presença global e atua há mais de 100 anos no Brasil, inicialmente vendendo produtos Texaco. Desde 1997, a empresa atua em atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, denominado pelo jargão do mercado de upstream.

Atualmente, a Chevron tem interesse em 19 blocos de exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas na costa do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Entre outros negócios, uma subsidiária da empresa, a Chevron Oronite, também opera uma fábrica de aditivos para lubrificantes no Polo Petroquímico de Mauá, em São Paulo.