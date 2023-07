iPhone original de 2007 leiloado por quase R$ 1 milhão

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/07/2023 - 3:40 Compartilhe

Um iPhone original lacrado de fábrica de 2007 foi vendido em leilão por 190.373 dólares (aproximadamente R$ 914 mil), superando em muito o recorde anterior de um ‌iPhone‌ leiloado. Em fevereiro, um modelo tinha sido vendido em leilão, também selado, pelo valor de 63 mil dólares.

A Apple vendeu o ‌‌iPhone‌‌ original de 4 GB por tempo limitado, tornando-o o mais raro dos modelos ‌‌iPhone‌‌ de primeira geração. Previa-se que estabeleceria um preço de venda recorde de até $ 100.000, mas o valor da licitação final acabou por ser muito maior.

O LCG Auction começou a receber lances em 30 de junho e durou até 16 de julho. O lance inicial foi de $ 10.000, e o lote teve um total de 28 lances, o que levou à venda recorde de $ 190.372,80.

A verdade é que ainda existem muitas unidades do iPhone originais por “tirar da caixa.” Só este ano em fevereiro foram leiloados vários de 8GB, e em abril deste ano um arrecadou um valor de 18 mil dólares, mas ainda assim exorbitante.

É importante destacar que quando o iPhone original foi lançado nos Estados Unidos em 29 de junho de 2007, o preço inicial do dispositivo era de 499 dólares para o modelo com capacidade de armazenamento de 4GB, e 599 dólares para o modelo com capacidade de armazenamento de 8GB. Estes preços eram vinculados a contratos de dois anos com a operadora local, que era a única operadora autorizada a vender o iPhone na época.

