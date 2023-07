iPhone de 2007 é vendido em leilão por mais de R$ 915 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 15:02 Compartilhe

Um iPhone da primeira edição, lançado em 2007, foi vendido ainda lacrado em leilão por US$ 190.372,80 (cerca de R$ 915,103.01). O celular, que tem capacidade de 4GB, é considerado o “Santo Graal” dos colecionadores da Apple. O leilão encerrou no último dia 16.

Organizado pela LCG Auctions, o lote foi vendido por quase 400 vezes o preço original, de cerca de US$ 599 em 2007. A expectativa era a de que o celular seria arrematado na faixa de US$ 50 mil a US$ 100 mil (RS 240,420 a R$ 480,840), mas quebrou os recordes anteriores.

A LCG Auctions descreveu o modelo como um “artigo colecionável de alta qualidade” e afirmou que outros dois iPhones de primeira edição, mas de 8GB, foram vendidos por valores recordes nos últimos 9 meses.

O site descreveu o modelo como “excepcionalmente raro, lacrado de fábrica, primeira edição com capacidade de 4GB em condição excepcional. Impecável em sua superfície e bordas, o lacre de fábrica está intacto”. A casa ainda ressaltou que colecionadores terão dificuldades em encontrar um modelo superior ao do lote.

A Apple decidiu descontinuar o modelo de 4GB dois meses após o seu lançamento, depois de vendas abaixo do esperado. A maioria das pessoas optou pelo modelo de 8GB, que oferecia o dobro de espaço por apenas US$ 100 a mais.

