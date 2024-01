IPhone cai de voo junto com a porta a 5 mil metros de altura e continua funcionando

No sábado e domingo, várias pessoasl começaram a procurar nos arredores de Portland, no estado do Oregon, nos EUA, a janela do avião da Alaska Airlines que se desprendeu na noite de sexta-feira num voo com destino a Ontário, na Califórnia, abrindo um buraco na fuselagem e provocando um pouso de emergência.

A janela apareceu na tarde de domingo no quintal da casa de um professor, mas o que os pesquisadores encontraram foram dois celulares que aparentemente haviam caído dos passageiros do avião, que sofreu o incidente quando voava a cerca de 16 mil pés de altitude (cerca de 5 mil metros). Um deles, um iPhone, foi visto ligado e em bom estado. Em sua tela estava o recibo de check-in das malas de um passageiro do avião, segundo imagens que Seanathan Bates tuitou.

Na parte inferior da imagem você pode ver que o cabo do carregador quebrou, cujo plugue ainda está conectado ao telefone, como o próprio Bates destacou em outra mensagem na rede social X.

O próprio Bates explica o que aconteceu em um vídeo que gravou posteriormente: “Fui dar uma caminhada hoje e encontrei no solo um telefone pertencente a um passageiro da Alaska Airlines. Que melhor desculpa para dar um passeio esta tarde do que o NTSB [Conselho Nacional de Segurança nos Transportes] ter pedido às pessoas que relatassem qualquer coisa que parecesse ter caído no recente acidente da Alaska Airlines. Felizmente, ninguém ficou ferido ou sugado. Mas alguns pertences foram perdidos”, começa sua história.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024