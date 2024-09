iPhone 16: quais as principais novidades de IA do novo smartphone da Apple

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2024 - 21:43 Para compartilhar:

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 9, durante o evento “It’s Glowtime”, mais detalhes sobre o Apple Intelligence, seu sistema de inteligência artificial (IA) que promete simplificar e acelerar tarefas diárias, além de entender e criar linguagem e imagens – é uma resposta da companhia ao sucesso do ChatGPT, da OpenAI.

Os recursos chegarão em aos EUA já no próximo mês de outubro – ainda não há informações para o Brasil – por meio das atualizações do iOS 18, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia e se expandirá para países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido em dezembro, com suporte a idiomas adicionais, no próximo ano. Veja abaixo quais recursos a Apple Intelligence deve acrescentar ao iPhone.

Escrita aprimorada, novo sistema de fotos e ‘Google Lens’

Com as novas ferramentas de escrita, os usuários da Apple poderão reescrever, revisar e resumir textos em quase todos os lugares em que escrevem, com a ajuda da inteligência artificial. A Apple Intelligence também trará novidades para notificações do aplicativo de e-mail. Em vez de mostrar as primeiras linhas da mensagem, a IA oferecerá um resumo do conteúdo na tela de novas mensagens. Como novidade também, anunciada durante a WWDC em junho deste ano, a Apple e a OpenAI terão ainda uma parceria para integrar o ChatGPT ao ecossistema da Apple. O Notas, por exemplo, poderá gerar textos a partir de comandos feito pelo usuário.

Na parte de fotos, o recurso intitulado Memórias permitirá que os usuários criem filmes que desejam ver apenas digitando uma descrição. Além disso, o recurso Linguagem Natural pode ser usado para pesquisar fotos específicas apenas digitando quem está na foto e qual situação se passa na imagem. Também há a chegada nova ferramenta Clean Up, que pode identificar e remover objetos que distraem no fundo, de uma foto, recurso já presente na nova linha de aparelhos da Samsung. A novidade para as fotos ainda tem a chegada do ChatGPT também, com o app podendo fazer análise de fotos ou responder perguntas sobre elas.

Já na parte visual, a inteligência artificial se assemelha ao Google Lens, recurso que permite a máquina identificar sobre o que se trata a imagem mostrada na câmera, trazendo informações pertinentes ao usuário sobre o assunto. A Apple demonstrou como exemplo durante o seu evento que, ao abrir a câmera e apontar para um restaurante, será possível fazer uma busca automática por informações do estabelecimento. O mesmo pode ocorrer em outras situações, como descobrir informações de eventos ao apontar a câmera para cartazes e apertar no botão Controle de Câmera, novidade da empresa para o iPhone 16.

Siri remodelada, recursos de áudio e criador de emojis

Outra novidade é reservada aos aplicativos Notas e Telefone, onde os usuários poderão gravar, transcrever e resumir áudios. Quando uma gravação é iniciada durante uma chamada no aplicativo Telefone, os participantes são notificados automaticamente e, quando a chamada termina, o Apple Intelligence também gera um resumo para relembrar pontos-chave.

Com um design novo, a assistente virtual da Apple, Siri se tornará ainda mais flexível e integrada à experiência do sistema, de acordo com a empresa. Com recursos melhores de compreensão de linguagem a assistente tem a possibilidade de atender comandos para fazer ações dentro de aplicativos. A Siri poderá manter o contexto de uma solicitação para a outra. A assistente também terá integração com o ChatGPT. Para cada comando do usuário, a Siri perguntará se pode “consultar” o ChatGPT para responder a pergunta.

Além disso, outra novidade é que por meio da IA, os usuários da Apple poderão criar novos emojis originais, simplesmente digitando uma descrição ou selecionando uma foto de um amigo, ou familiar.

Privacidade em foco

Com relação ao processamento de dados da inteligência artificial, a Apple criou o Private Cloud Compute. A empresa garante que os dados do usuário não serão armazenados em nuvem durante o processamento da IA, reforçando seu compromisso com a privacidade, um dos grandes pontos de interrogação das novas gerações de grandes modelos de IA.

Quais aparelhos serão compatíveis com a Apple Intelligence?

O Apple Intelligence chegará em uma atualização gratuita para os celulares iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max, além dos iPads e Macs equipados com chip M1 ou posterior.