iPhone 16 Pro: usuários reclamam de touchscreen no novo aparelho da Apple

Lançado recentemente pela Apple, o iPhone 16 Pro tem enfrentado reclamações de usuários sobre problemas com a responsividade do toque na tela. Segundo o site 9to5Mac, usuários do aparelho relataram que toques e deslizes na tela estão sendo ignorados, afetando interações como rolagem, pressionar botões e digitação no teclado virtual.

Nos EUA, o iPhone começou a ser vendido na sexta-feira, 20. Já no Brasil, o aparelho entra em pré-venda nesta terça-feira, 24, e começa a ser vendido oficialmente no dia 27, uma semana após o começo das vendas nos Estados Unidos.

Possível causa: falha no software

Com base em testes, relatos de usuários e queixas online, o problema no smartphone parece ser originado por um bug de software, e não por uma falha de hardware. O algoritmo de rejeição de toques acidentais do iOS parece estar excessivamente sensível, fazendo com que toques intencionais sejam ignorados.

O problema ocorre tanto no iOS 18 quanto na versão beta do iOS 18.1 e aparece principalmente quando o telefone está desbloqueado e o usuário interage com aplicativos ou navega pela tela inicial. Curiosamente, a falha não parece ocorrer na tela de bloqueio, o que reforça a hipótese de um problema de software.

Alguns usuários relatam que a falha é mais frequente quando o dedo está próximo às bordas da tela, especialmente na região do novo botão Camera Control, localizado no lado direito do aparelho. As bordas finas do iPhone 16 Pro podem estar contribuindo para o problema, tornando mais fácil o contato acidental com a tela e o consequente acionamento do algoritmo de rejeição de toques.

Expectativa de correção via atualização

A Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre o problema, mas a expectativa é que a empresa lance uma atualização de software para corrigir a falha em breve. Usuários afetados podem tentar contornar o problema utilizando o aparelho com uma capa protetora, o que dificulta o contato acidental com as bordas da tela.

No Brasil, o iPhone 16 Pro tem preço inicial de R$ 10,5 mil para a versão de 128 GB. As opções com maior capacidade de armazenamento custam R$ 11,3 mil (256 GB), R$ 12,8 mil (512 GB) e R$ 14,3 mil (1 TB). Nos Estados Unidos, o mesmo modelo parte de US$ 1 mil para a versão de 128 GB. As demais versões custam US$ 1,1 mil para 256 GB, US$ 1,3 mil para 512 GB e US$ 1,5 mil para 1 TB.