iPhone 15 chegando: saiba o que esperar do evento mais aguardado da Apple

O evento do iPhone 15 está agendado para o dia 12 de setembro de 2023, às 14h. Como indicado no convite enviado pela Apple, o evento foi nomeado “Wonderlust“. A transmissão ao vivo ocorrerá no Apple Park em Cupertino, Califórnia.

Uma das principais alterações na série de iPhones deste ano é a introdução da porta USB-C. Pela primeira vez, é esperado que o iPhone 15 venha com o USB-C em vez do conector Lightning exclusivo da Apple. Isso já estava previsto, pois a Apple confirmou no ano passado que faria essa mudança para aderir às regulamentações da União Europeia.

Apesar de os relatórios indicarem que todos os modelos do iPhone 15 incluirão a porta USB-C, o especialista em Apple Ming-Chi Kuo afirma que apenas o Pro e o Pro Max desfrutarão de velocidades de transferência de dados mais rápidas. Esses modelos premium virão com no mínimo USB 3.2 ou Thunderbolt 3, enquanto o iPhone 15 e 15 Plus padrão terão suporte ao USB 2.0, de acordo com Kuo. Independentemente disso, relatos do 9to5Mac sugerem que todos os modelos do iPhone 15 se beneficiarão de carregamento mais rápido de até 35 W devido à mudança.

Adicionalmente, o analista da cadeia de suprimentos, Ross Young, comunicou no ano anterior que todos os modelos do iPhone 15 viriam com a tecnologia Dynamic Island. Isso representa uma mudança em relação à configuração atual da Apple, que inclui apenas o recorte em forma de pílula nos modelos iPhone 14 Pro e Pro Max. No iPhone 15 Pro e Pro Max, as alterações mais notáveis serão uma moldura em titânio, bordas mais finas e um preço potencialmente mais alto.

Os modelos premium também podem apresentar um botão de ação similar ao do Apple Watch Ultra, como reportado pela MacRumors e 9to5Mac. Esse botão poderia substituir o botão de silenciar e permitir a atribuição de atalhos para diferentes aplicativos e funções. Embora rumores anteriores tenham sugerido que a Apple substituiria os botões de volume e liga/desliga nos modelos iPhone 15 Pro e Pro Max por alternadores de estado sólido, informações mais recentes de Kuo e do vazador Unknownz21 sugerem que esses botões permanecerão inalterados por enquanto.

Há também a possibilidade de que o iPhone 15 Pro Max passe por uma mudança de nome, com o repórter da Bloomberg, Mark Gurman, relatando que a Apple considera a denominação “Ultra”. Adicionalmente, o iPhone 15 Max – ou Ultra – poderá incluir uma lente periscópica com zoom ótico de até 6x.

Mudanças nas cores da linha iPhone 15 Pro também são possíveis. Segundo informações do 9to5Mac, a Apple poderia substituir o acabamento dourado por uma tonalidade de “cinza titânio”. A empresa também pode lançar uma nova opção de azul escuro, sugerida pelo esquema de cores do convite do evento, que inclui tons de azul, cinza e preto. Rumores apontam que o iPhone 15 padrão estará disponível em preto, verde, azul, amarelo e rosa.

Uma atualização incremental está prevista para a linha Apple Watch. Além do iPhone 15, a Apple possivelmente introduzirá sua mais recente geração de smartwatches, sem grandes mudanças esperadas. Poucos detalhes estão disponíveis sobre a atualização para o Apple Watch Ultra premium, exceto a adição de uma caixa de titânio mais escura.

Porém, especula-se que o Watch Series 9 virá equipado com o aprimorado processador S9.

Segundo Gurman, o chip S9 é baseado no processador A15, que a Apple estreou com o iPhone 13. Isso pode resultar em maior eficiência e melhor autonomia de bateria em comparação com o seu predecessor, o qual utilizava o chip S8, construído com a mesma tecnologia dos processadores dos dois modelos anteriores do Watch.

Algumas atualizações menores são aguardadas para o Watch Series 9, incluindo a disponibilização da cor rosa e uma opção de pulseira com fecho magnético. É improvável que vejamos um novo Watch SE durante o evento deste ano, considerando que esse produto segue um ciclo de atualização a cada dois anos, tendo sido atualizado apenas no ano anterior.

Os AirPods também podem receber uma mudança para o carregamento USB-C. Kuo previu no ano passado que a Apple lançaria AirPods acompanhados por um estojo de carregamento USB-C em 2023, e essa possibilidade pode finalmente se concretizar. No entanto, não está claro se a Apple fará atualizações significativas nos AirPods em si, ou apenas no estojo de carregamento. Em janeiro, Kuo sugeriu que a quarta geração dos AirPods poderia ser lançada entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025. Nesse mesmo período, a Apple pode lançar um novo par de AirPods mais acessíveis, com preço de US$ 99, além de lançar a segunda geração dos seus AirPods over-the-ear, conhecidos como “AirPods Max”. Se isso se confirmar, então grandes atualizações estarão a pelo menos um ano de distância.

Se a Apple optar por lançar a quarta geração dos AirPods neste ano, eles poderão incorporar o chip H2, presente nos AirPods Pro lançados no ano anterior, trazendo potenciais melhorias na vida útil da bateria e na qualidade do som.

Em relação a outros tópicos, como o iOS 17, macOS Sonoma e mais, a Apple possivelmente compartilhará informações sobre as datas de lançamento durante seu próximo evento.

Quanto ao iPadOS 17 e macOS Sonoma, poderíamos não vê-los antes do final deste outono, seguindo o padrão de lançamentos da Apple em outubro.

Embora os betas desses sistemas operacionais já tenham sido disponibilizados há algum tempo, eles nos dão uma ideia das atualizações previstas. O iOS 17, por exemplo, trará várias atualizações pequenas, porém significativas, como o modo StandBy.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias