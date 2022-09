iPhone 14 deve sair hoje, mas venda está ameaçada

admin3 07/09/2022 - 8:55 Compartilhe

A Apple deve lançar nesta quarta, 7, a nova geração de seu telefone celular, batizada informalmente de iPhone 14. Depois de dois anos de apresentação virtual, o encontro volta a ser presencial, na sede em Cupertino, Califórnia, e deverá trazer também novas gerações do Apple Watch e do AirPods Pro – os fones da marca.







O iPhone, principal produto da marca, deve dominar a apresentação. O aparelho deverá preservar algumas características do seu antecessor, o iPhone 13, mas analistas antecipam mudanças importantes.

Uma das novidades é que o iPhone míni vai ser aposentado, devido ao baixo volume de vendas nos últimos anos. Por outro lado, a linha regular deverá ganhar um modelo “Max” (antes, a nomenclatura estava disponível apenas no combo “iPhone Pro Max”). Ou seja, a expectativa é ter iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Com o Apple Watch Series 8, como deve ser batizado o seu próximo relógio, a Apple pode lançar mais dois modelos: uma versão mais resistente para ser utilizada em esportes radicais, com tela maior e mais cara (o Apple Watch Pro), e uma versão de baixo custo para substituir o atual Apple Watch SE. Uma nova geração dos AirPods também deve ser lançada.

Proibição

Enquanto prepara uma nova fornada de lançamentos, a gigante americana viu o Ministério da Justiça e Segurança Pública proibir a venda de iPhones no Brasil sem carregadores, prática adotada pela marca em 2020 – a decisão pode afetar o iPhone 14.

A pasta pediu também a cassação do registro na Anatel dos smartphones da marca a partir do modelo iPhone12. Além disso, aplicou multa de R$ 12,2 milhões. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de ontem, em processo instaurado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) em dezembro.

Apesar disso, a gigante americana e alguns de seus principais parceiros no varejo não acataram a determinação. Continuaram comercializando os aparelhos desacompanhados do carregador.

Em nota enviada ao Estadão, a Apple comentou a decisão: “Existem bilhões de adaptadores de energia USB-A já em uso em todo o mundo. Já ganhamos várias decisões judiciais no Brasil sobre esse assunto e estamos confiantes de que nossos clientes estão cientes das várias opções para carregar e conectar seus dispositivos. Continuaremos trabalhando com a Senacon”.

A reportagem apurou que a empresa não pretende parar a comercialização pelo menos até a manifestação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A companhia também planeja recorrer da decisão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.