Em um evento especial na sua sede em Cupertino, na Califórnia (EUA), a Apple revelou detalhes do novo iPhone 11, que terá preço inicial de US$ 699, dispõe de um sistema de câmeras dual e, segundo a empresa, do “vídeo com qualidade mais alta” em um smartphone.

A tela, de retina líquida, mede 6,1 polegadas.

Além desse modelo, há na série nova ainda o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max.