iPhone 11 chega ao país a partir de R$ 5 mil

Começam nesta sexta-feira, 18, as vendas oficiais do iPhone 11 no Brasil: revelado pela Apple em setembro, o smartphone terá três versões diferentes por aqui – iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max -, cujos preços vão variar no mercado local entre R$ 5 mil e R$ 9,6 mil. O anúncio dos preços foi feito pela Apple no último dia 9.

Em comparação ao ano passado, a nova família de telefones está mais barata – os preços caíram entre R$ 200 e R$ 400. Os descontos maiores ficaram com os modelos mais caros. O iPhone XR, que pode ser comparado ao iPhone 11, tinha preços que variavam entre R$ 5,2 mil (na versão com 64 GB de armazenamento) a R$ 6 mil (256 GB) – havia ainda uma versão intermediária, por R$ 5,5 mil (128 GB de armazenamento).

A Apple diz que os parceiros no varejo terão diferentes opções de pagamentos, descontos e até retorno de crédito, o que pode ajudar a abater mais o valor.

Especificações

Em termos de configurações, não há grandes novidades: o iPhone 11, mais barato, traz tela de 6,1 polegadas de LCD, de qualidade inferior às telas de OLED, presente nos modelos mais caros. O iPhone 11 Pro tem 5,8 polegadas de tela; já o iPhone 11 Pro Max tem 6,5 polegadas.

Mas há duas grandes evoluções nos novos iPhones. A principal delas é o processamento: o novo chip da empresa promete ser mais rápido que os rivais e, ao mesmo tempo, mais econômico em termos de consumo de bateria.

Há evolução também na câmera – os modelos Pro trazem três lentes diferentes, capaz de tirar fotos tanto com zoom quanto com grande amplitude de campo. Já o iPhone 11 tem duas lentes, mas os três aparelhos trazem ainda um modo de fotos para a noite.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.