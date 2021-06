Ipec: Lula tem 49% das intenções de voto; Bolsonaro soma 23%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial para 2022 e, de acordo com a pesquisa Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), tem 49% das intenções de voto, 26 pontos percentuais a mais que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que soma 23%. As informações são do Estadão.

Com 11 pontos percentuais a mais que a soma de todos os seus possíveis adversários, se a eleição presidencial fosse hoje, Lula venceria o pleito no primeiro turno.

Ciro Gomes (PDT) ocupa a terceira posição na preferência dos eleitores, com 7%, seguido por João Doria (PSDB), com 5%, e pelo ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta (DEM), com 3%. Brancos e nulos somam 10%, e eleitores que não sabem ou não quiseram responder, 3%.

Lula lidera em todos os segmentos do eleitorado. Por recorte geográfico, a região com maior aprovação para o possível candidato petista continua sendo o Nordeste, onde possui 63% das intenções de voto, com 48 pontos percentuais à frente de Bolsonaro.

A menor vantagem de Lula se dá na região Sul, onde lidera por 35% a 29%. Já no Sudeste, região onde se concentra o maior número de eleitores, o petista tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro, 24%.

O Ipec, que foi fundado neste ano por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades, entrevistou presencialmente 2.002 eleitores em 141 cidades, entre 17 e 21 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

