Ipea: PIB agropecuário deve crescer 1,4% em 2019 e 3,7% em 2020

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou de 0,5% para 1,4% a previsão de crescimento do produto interno bruto (PIB) agropecuário em 2019. “O bom desempenho na produção de milho, algodão e ovos no mercado interno, aliado às exportações recordes do grão, contribuíram para o cenário positivo”, diz o Ipea, em nota.

De acordo com o instituto, para 2020 espera-se avanço de mais de 3%. “Usando o primeiro prognóstico de safra do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado neste mês, a previsão de crescimento é de 3,2% no ano que vem”, diz o instituto. “A projeção vai a 3,7% ao se levar em consideração o levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).”

Para os dois cenários, os pesquisadores do Ipea também consideraram informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a pecuária.

Para a agricultura, a alta no PIB em 2019 deve ser de 1% e, para a pecuária, de 1,8%. Para 2020, a pecuária será protagonista, com expectativa de crescimento será de 4,3%, influenciado por alta de 5,8% na produção de bovinos. Ainda de acordo com o Grupo de Conjuntura do Ipea, a pecuária deve registrar um recorde de produção, impulsionado principalmente pelo aumento na demanda de mercados como China, Hong Kong e Emirados Árabes.

Em relação aos produtos agrícolas, a previsão é de que a soja – grão que possui o maior peso no PIB do setor – cresça no mínimo 4,7% em 2020. Já a produção de milho, destaque em 2019, deve sofrer uma queda de ao menos 1,7% na safra 2019/2020.