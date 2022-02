Ipea eleva projeção para inflação este ano a 5,6%, acima do teto da meta

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou para cima a projeção para a inflação neste ano medida pelo IPCA para 5,6%, de uma taxa de 4,9% prevista antes.

Se confirmado, esse resultado fica bem acima do teto da meta para 2022, cujo centro é de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

Segundo o Ipea, a revisão teve como base pressões maiores de alimentos no domicílio e dos bens livres, cujas previsões de alta dos preços passaram respectivamente a 6,1% e 5,0%, de 4,5% e 3,7% anteriormente.

A inflação estimada para os preços monitorados também aumentou, passando de 5,4% para 6,0%, com destaque para serviços livres e educação.

“O crescimento econômico moderado e a recuperação gradual do mercado de trabalho impedem uma retomada mais forte da demanda interna”, disse o Ipea.

O Ipea destacou ainda que, a apesar da perspectiva de desaceleração do IPCA em 2022, depois de o índice alcançar 10,06% em 2021, nível mais elevado em seis anos e estourando com força o teto da meta, ainda há outros riscos no horizonte

“Não estão descartados riscos inflacionários adicionais, que podem limitar ainda mais a desinflação no ano. Pelo lado da economia mundial, o agravamento das tensões entre Rússia e Ucrânia pode gerar uma alta mais acentuada das commodities, especialmente do petróleo e do gás”, destacou o instituto.

“Internamente, as incertezas em relação à política fiscal, que podem se intensificar devido às discussões inerentes ao processo eleitoral”, completou.

Saiba mais