Ipea eleva de 11,6% para 13,2% a projeção de crescimento do PIB agro para 2023

Rio, 29 – O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) informou nesta quinta-feira, 29, que revisou a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário para 2023, de 11,6% para 13,2%. A nova projeção para o valor adicionado do setor tem como justificativa o avanço acima do esperado registrado pela agropecuária no primeiro trimestre deste ano e a revisão para cima na produção de bovinos e de culturas que possuem peso relevante no desempenho da safra brasileira.

“As projeções para o setor agropecuário já eram positivas, mas seguem com cenário de melhora”, frisou o Ipea.

O PIB agropecuário cresceu 18,8% no primeiro trimestre de 2023 ante o mesmo trimestre de 2022, de acordo com os dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Ipea esperava um avanço de 13,0% no período.

“A diferença é explicada principalmente pela revisão positiva das estimativas para a produção de soja, que teve previsão de crescimento revisada de 21,3% para alta de 24,0%”, apontou o Ipea, usando como base dados de maio do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, também do IBGE. “Outro produto que apresentou resultado mais positivo do que prevíamos foi a produção de bovinos, que apresentou alta de 3,0% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.”

O Ipea considerou também na revisão de suas projeções a melhora nas estimativas para culturas como a cana-de-açúcar e o milho, além do crescimento esperado para o café e o algodão.

“No caso dos produtos da pecuária, o destaque foi para a produção de bovinos. Após o resultado positivo no primeiro trimestre de 2023, revisamos a nossa estimativa anual para o segmento de alta de 2,6% para crescimento de 3,3%”, apontou o Ipea.

