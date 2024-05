IPCA: inflação acelera para 0,38% em abril, com alta de remédios e alimentos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 9:03 Para compartilhar:

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acelerou para 0,38% em abril, ante 0,16% em março, divulgou nesta sexta-feira, 10, o IBGE.

No ano, a inflação acumula alta de 1,80% e, nos últimos 12 meses, de 3,69%, abaixo dos 3,93% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. A meta de inflação para 2024 é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

+ Com Selic a 10,50%, como ficam os rendimentos da poupança, Tesouro Direto e CDB?

O IPCA veio um pouco acima do esperado. Pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta de 0,35% em abril, acumulando em 12 meses alta de 3,66% .

O que puxou a alta

Em abril, sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta de preços.

Os grupos Saúde e cuidados pessoais (1,16%) e Alimentação e bebidas (0,70%) foram os destaques no índice de abril, sendo responsáveis pelos maiores impactos, ambos com 0,15 ponto percentual.

“Saúde e cuidados pessoais foi impactado pela alta de preços dos produtos farmacêuticos (2,84%), em decorrência do reajuste de até 4,5% autorizado pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), a partir de 31 de março”, diz André Almeida, gerente do IPCA.

Nos alimentos, os destaques de alta foram mamão (22,76%), cebola (15,63%), tomate (14,09%) e café moído (3,08%), em meio a menor oferta desses produtos. “Fenômenos climáticos ocorridos no fim de 2023 e no começo de 2024 afetaram a produção”, destacou o pesquisador.