IPCA de fevereiro não traz impacto do câmbio, diz IBGE

Em meio a um cenário de demanda ainda retraída, a inflação oficial no País não mostrou em fevereiro quaisquer sinais de pressão do câmbio nem do coronavírus, afirmou Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve elevação de 0,25% em fevereiro, menor resultado para o mês desde o ano 2000.

“O IPCA não tem efeito do câmbio. O efeito do câmbio não se dá de forma automática na inflação. Ainda mais sob o ponto de vista que não tem demanda aquecida, o ritmo de recuperação ainda é lento, então a capacidade de repasse de custos para o consumidor ainda é limitada. Não é transmissão automática, nem instantânea. Pode ser que apareça, ou não. Se não tiver como repassar, se for perder consumidores, pode ser que não repasse”, declarou Kislanov.

O pesquisador também afirma que não houve influência do surto de coronavírus sobre preços, nem sobre a alta nos itens de higiene pessoal nem sobre a queda nas tarifas aéreas. “Passagem aérea ainda não traz efeito de coronavírus. A metodologia é fazer a coleta dois meses antes. Então esse preço (de fevereiro) é um preço que foi pesquisado em dezembro para uma viagem que seria feita em fevereiro”, esclareceu.

A inflação de serviços acelerou de uma alta de 0,28% em janeiro para 0,68% em fevereiro, dentro do IPCA. Já os preços de bens e serviços monitorados pelo governo passaram de uma elevação de 0,51% em janeiro para uma deflação de 0,28% em fevereiro.

“A gente nota que, apesar da alta de alguns componentes de serviços, ela (a inflação de serviços) foi muito concentrada nos cursos regulares e nos cursos diversos. Outros componentes, inclusive, tiveram uma desaceleração em relação a janeiro, o que mostra que a gente tem uma economia que ainda está se recuperando de forma bastante lenta e gradual. A gente tem uma demanda ainda retraída e uma capacidade ociosa muito grande na indústria, então a inflação acaba ficando num patamar confortável”, avaliou Kislanov.