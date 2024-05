IPCA de abril sobe 0,38% ante alta de 0,16% em março, mostra IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 9:45 Para compartilhar:

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou abril com alta de 0,38%, ante um avanço de 0,16% em março, informou nesta sexta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A alta em abril ficou perto do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro na pesquisa do Projeções Broadcast, de 0,40%. O piso mostrava elevação de 0,21% e a mediana era de 0,33%.

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 1,80% até abril.

O resultado acumulado em 12 meses foi de 3,69% até abril, ante taxa de 3,93% até março.

A taxa acumulada do IPCA em 12 meses ficou pouco acima da mediana de 3,65% das estimativas, que iam de 3,51% a 3,93%.