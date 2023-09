IPCA-15 sobe 0,35% em setembro ante alta de 0,28% em agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2023 - 9:16 Compartilhe

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) subiu 0,35% em setembro, após ter avançado 0,28% em agosto, informou nesta terça-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado anunciado nesta terça, o IPCA-15 registrou um aumento de 3,74% no acumulado do ano.

Em 12 meses, a alta foi de 5,00%, ante taxa de 4,24% até agosto.

Expectativas

A alta mensal de 0,35% no IPCA-15 em setembro ficou ligeiramente abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava avanço de 0,37%. O intervalo de previsões ia de alta de 0,21% a 0,43%.

Já o avanço em 12 meses, de 5,00%, também ficou levemente aquém da mediana das projeções, de 5,02%, com estimativas de alta que iam de 4,85% a 5,10%.

