O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) subiu 0,31% em janeiro, após ter avançado 0,40% em dezembro, informou nesta sexta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado anunciado nesta sexta-feira, o IPCA-15 registrou um aumento de 0,31% no acumulado do ano.

Em 12 meses até janeiro, a alta foi de 4,47%, ante taxa de 4,72% até dezembro.

